Эмиссар США обсудит в Бейруте пограничные проблемы между Ливаном и Израилем

Внимание на переговорах также будет уделено начавшимся буровым работам на шельфовом блоке 9, где залегает газовое месторождение Кана

БЕЙРУТ, 29 августа. /ТАСС/. Старший советник Госдепартамента США по глобальной энергетической безопасности Эймос Хокстин, выступающий посредником на переговорах по пограничным проблемам между Ливаном и Израилем, совершит 30 августа визит в Бейрут. Об этом сообщила газета Al Liwaa.

По ее информации, американский эмиссар будет принят спикером парламента Набихом Берри и премьер-министром Наджибом Микати. Состоится также встреча Хокстина с исполняющим обязанности министра иностранных дел республики Абдаллой Бу Хабибом и командующим ливанской армией Джозефом Ауном.

Основное внимание на переговорах будет уделено ливано-израильским разногласиям по вопросу демаркации сухопутной границы, а также начавшимся буровым работам на шельфовом блоке 9, где залегает газовое месторождение Кана, принадлежащее Ливану.

Ранее итогом посреднических усилий Хокстина стало подписание 27 октября прошлого года соглашения о демаркации морской границы между Ливаном и Израилем, что открыло путь к началу освоения нефтегазовых запасов в исключительной экономической зоне.

По сведениям Al Liwaa, эмиссар США в ходе своего визита посетит штаб-квартиру Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) на мысе Рас-эн-Накура, где проходят трехсторонние координационные встречи между миротворцами и представителями командования ВС Ливана и Израиля. Правительство Ливана добивается исправления линии прохождения сухопутной границы в 13 точках. Бейрут также утверждает, что израильская сторона с июня по август 17 раз нарушала совместную границу.

Рост напряженности на юге Ливана

Напряженность на ливано-израильской границе возросла после того, как сторонники шиитских организаций "Амаль" и "Хезболлах" установили в начале июля палатки вблизи селения Гаджар и ферм Шебаа, которые остались под контролем израильских войск после эвакуации из Южного Ливана в 2000 году.

Командование ВСООНЛ призвало стороны к сдержанности и направило дополнительные патрули миротворцев на границу, где после конфликта 2006 года действует режим прекращения огня.