Алжир предложил ввести переходный период для урегулирования кризиса в Нигере

Об этом сообщил глава МИД Алжира Ахмед Аттаф

РАБАТ, 29 августа. /ТАСС/. Алжир выдвинул инициативу об установлении в Нигере шестимесячного переходного периода под контролем гражданской власти для урегулирования кризиса. Об этом заявил глава МИД Алжира Ахмед Аттаф.

"Мы представили инициативу политического урегулирования в Нигере с установлением шестимесячного переходного периода под контролем гражданской власти, управляемой согласованной фигурой", - цитирует министра телеканал Al Mayadeen.

Военное вмешательство в ситуацию в Нигере будет иметь тяжелые последствия как для самой страны, так и для всего региона, считает Аттаф.

"Мы отвергаем использование силы для разрешения кризиса в Нигере и готовы внести свой вклад в его политическое урегулирование", - цитирует министра телеканал Al Jazeera. "Любое военное вмешательство в Нигере будет иметь тяжелые последствия и для Нигера, и для региона", - подчеркнул он.

Алжир является соседом Нигера и имеет с ним общую сухопутную границу протяженностью более 950 км.

В конце июля в Нигере группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Лидеры стран - членов (ECOWAS) ввели против мятежников жесткие санкции и потребовали от них освободить Базума, пригрозив применением силы. Комиссар по вопросам политики, мира и безопасности ECOWAS Абдель Фатау Мусах ранее заявил, что точная дата начала военного вмешательства в ситуацию в Нигере определена. Официально она пока не объявлена.