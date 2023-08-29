Индия выразила протест Китаю из-за издания карты КНР, включающей индийские территории

Индийский штат Аруначал-Прадеш и приграничный район Аксайчин обозначены на карте КНР как китайские территории, сообщало агентство Press Trust of India

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 августа. /ТАСС/. МИД Индии выразил протест Пекину из-за публикации в КНР "стандартной карты" Китая, которая относит к КНДР некоторые индийские территории. Об этом сообщил официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи в официальном сообщении, размещенном на сайте ведомства.

"Сегодня мы по дипломатическим каналам выразили решительный протест китайской стороне по поводу так называемой стандартной карты Китая 2023 года, которая претендует на территорию Индии", - говорится в сообщении.

"Мы отвергаем эти утверждения, поскольку они не имеют под собой никаких оснований. Подобные шаги китайской стороны только усложняют решение пограничного вопроса", - указывает МИД южно-азиатской республики.

Ранее агентство Press Trust of India сообщило, что в Китае опубликована новая географическая карта, на которой индийский штат Аруначал-Прадеш и приграничный район Аксайчин были обозначены как китайская территория. Публикация карты вызвала серьезное недовольство в Индии.

Отсутствие демаркированной границы между Индией и Китаем в Гималаях остается на протяжении десятилетий источником напряженности между двумя соседними странами. В 1959 году Индия заявила об отторжении китайской стороной части штата Аруначал-Прадеш, в 1962 году вспыхнул индийско-китайский вооруженный конфликт, в результате которого под контроль Китая перешли принадлежавшие Индии около 38 тыс. кв. км в районах Ладакх и Аксайчин.