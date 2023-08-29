Профсоюзы Буркина-Фасо призвали ECOWAS отменить санкции против народа Нигера

В заявлении они названы несправедливыми и незаконными

ПРЕТОРИЯ, 29 августа. /ТАСС/. Единый профцентр Буркина-Фасо осудил санкции, введенные Экономическим сообществом стран Западной Африки (ECOWAS) против народа Нигера, и призвал немедленно отменить их. Об этом сообщил новостной портал Burkina 24.

"Профцентр осуждает санкции ECOWAS против народа Нигера и намерение осуществить военное вторжение в эту страну, как и любой другой внешней силы, ради возвращения свергнутого президента Мохамеда Базума к власти, - цитирует портал заявление организации. - Мы осуждаем осуществленный мятежниками государственный переворот и созданный ими Национальный совет спасения родины (НССР), но одновременно осознаем все риски военной акции. Санкции против Нигера негуманны, несправедливы и незаконны. Нет военному вторжению в Нигер!".

Введенные ECOWAS против Нигера санкции предусматривают закрытие наземных и воздушных границ стран - членов организации с этим государством, введение бесполетной зоны над его территорией, запрет на любые коммерческие и финансовые операции с Нигером, замораживание его авуаров в банках стран ECOWAS.

В конце июля группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении президента Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Лидеры стран - членов ECOWAS ввели против мятежников жесткие санкции и потребовали от них освободить Базума, пригрозив применением силы.

18 августа комиссар по вопросам политики, мира и безопасности ECOWAS Абдель Фатау Мусах заявил по итогам встречи начальников генеральных штабов ВС государств сообщества, что точная дата начала военного вмешательства в ситуацию в Нигере определена. Официально она пока не объявлена.

Позднее Мусах в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera сказал, что ECOWAS предложило НССР во главе с Тчиани провести встречу на нейтральной территории. По его словам, ECOWAS также попросило мятежников освободить свергнутого президента Мохамеда Базума в качестве жеста доброй воли.