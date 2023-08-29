Заявления на визы в Финляндию в Санкт-Петербурге будут приниматься с 1 сентября

Их можно подать в визовых центрах VFS Global

СТОКГОЛЬМ, 29 августа. /ТАСС/. Заявления на получение визы в Финляндию в Санкт-Петербурге с 1 сентября будут вновь приниматься через визовые центры VFS Global. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте финского внешнеполитического ведомства.

"С 1 сентября 2023 года посольство Финляндии в Москве возьмет на себя обязанности по консульским и въездным вопросам, ранее решавшимся в Санкт-Петербурге. Заявления на получение визы в Финляндию можно подать в визовых центрах VFS Global. С начала сентября визовые центры VFS Global в Санкт-Петербурге и других северо-западных регионах России будут принимать только заявления на получение визы", - отмечается в тексте.

В нем указывается, что "с 1 сентября 2023 года заявления на получение визы будут приниматься пять дней в неделю с понедельника по пятницу", записаться на подачу заявлений можно на сайте VFS Global.

Ранее на сайте финских дипломатических представительств в РФ сообщалось о том, что с 1 августа 2023 визовый центр VFS Global в Санкт-Петербурге не будет принимать заявления на выдачу визы и разрешения на пребывание. Уточнялось, что "из-за отсутствия ресурсов заявления на визу и разрешение на пребывание не будут приниматься в посольстве Финляндии в Российской Федерации (в Москве) или в других визовых центрах VFS в России c 1 по 31 августа 2023 года".

6 июля официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова сообщила, что посол Финляндии в России Антти Хелантеря был вызван в МИД, где ему был заявлен решительный протест из-за антироссийской политики Хельсинки. В официальном заявлении МИД РФ сообщил, что Россия в качестве ответных мер на проводимую властями Финляндии антироссийскую политику с 1 октября отзывает свое согласие на деятельность генконсульства страны в Санкт-Петербурге и высылает девять финских дипломатов.