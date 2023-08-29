Грузия приветствует заявление Мишеля о готовности ЕС к расширению к 2030 году

Первый заместитель главы МИД Грузии Лаша Дарсалия назвал это решение своевременным

ТБИЛИСИ, 29 августа. /ТАСС/. Грузия приветствует заявление главы Евросовета Шарля Мишеля о готовности ЕС к расширению к 2030 году и считает его своевременным. Об этом заявил первый заместитель главы МИД Грузии Лаша Дарсалия.

"Мы приветствуем это заявление. Это очень сильное, важное и, я бы сказал, очень своевременное заявление президента Мишеля", - отметил Дарсалия во время панельной дискуссии на XVIII Международном стратегическом форуме. Он отметил, что для Грузии важно присутствие в регионе стратегических партнеров, в частности, США - путем расширения НАТО, и ЕС - путем расширения сообщества.

Накануне Мишель заявил, что лидеры государств и правительств на следующем саммите ЕС обсудят вступление Украины и Молдавии в сообщество. Он добавил, что Евросоюз должен к 2030 году быть готовым к расширению.

Лидеры Евросоюза в июне 2022 года предоставили статус кандидата на вступление в сообщество Молдавии и Украине. Они признали европейскую перспективу Грузии, а также выразили готовность предоставить ей статус кандидата после выполнения 12 условий. В конце 2023 года Грузия ожидает очередное решения ЕС по вопросу предоставления ей статуса кандидата.