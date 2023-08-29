29 августа, 15:16

Глава сессии Генассамблеи ООН заявил, что мир стал как никогда близко к ядерной катастрофе

Lev Radin/ Sipa USA via Reuters Connect
Председатель 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кёрёши
© Lev Radin/ Sipa USA via Reuters Connect

Чаба Кёрёши считает, что любое применение ядерных вооружений приведет к выходу ситуации из-под контроля

ООН, 29 августа. /ТАСС/. Мир находится как никогда близко к глобальной катастрофе, любое применение ядерных вооружений приведет к выходу ситуации из-под контроля. Об этом заявил председатель 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кёрёши, выступая на заседании этого института всемирной организации, посвященного Международному дню против ядерных испытаний.

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"В 2022 году военные расходы в мире достигли рекордных $2,2 трлн. Мы видим много свидетельств того, что запасы ядерных вооружений и потенциалы растут, что противоречит Договору о нераспространении ядерного оружия", - сказал он.

"Мы сейчас находимся ближе к глобальной катастрофе, чем когда-либо в этом столетии, - отметил глава сессии Генассамблеи ООН. - Мы не можем увидеть ужасающую ловушку, которую расставили человечеству, полагаясь на ядерные вооружения".

По его словам, Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний является ключевым элементом международной структуры разоружения. "Мы должны помнить, что применение любого ядерного оружия в любых целях немедленно выйдет из-под контроля. Так называемая ограниченная ядерная война не существует", - заявил Кёрёши. 

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© Информационное агентство ТАСС
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