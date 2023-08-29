Зеленский уволил начальника управления СБУ в Закарпатской области

По данным украинских СМИ, Евгений Борзилов возглавил управление СБУ в июле 2022 года

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский снял Евгения Борзилова с должности начальника управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Закарпатской области на западе страны. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса главы государства.

"Уволить Борзилова Евгения Викторовича с поста начальника управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области", - говорится в документе.

По данным украинских СМИ, Борзилов возглавил управление СБУ в Закарпатской области в июле 2022 года. До этого назначения с 2019 года работал руководителем управления ведомства в Полтавской области.

За последние 1,5 года Зеленский провел несколько перестановок в СБУ на различных уровнях. 17 июля прошлого года украинский президент заявил, что отстранил Ивана Баканова от должности главы спецслужбы. Причины его увольнения названы не были. Кроме того, в августе и сентябре 2022 года Зеленский уволил глав управлений СБУ по Киевской, Львовской, Тернопольской и Черниговской областям, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области. В сентябре был задержан бывший начальник управления СБУ по Харьковской области Роман Дудин, ему предъявили обвинения в государственной измене и самовольном оставлении места службы.