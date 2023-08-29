В Зимбабве оппозиция призвала провести новые президентские выборы

Представитель партии "Гражданская коалиция за перемены" Гифт Сизимба считает, что повторные выборы будут способствовать возвращению в Зимбабве легитимности

ПРЕТОРИЯ, 29 августа. /ТАСС/. Оппозиция в Зимбабве потребовала провести перевыборы после того, как на состоявшихся 23 августа президентских и парламентских выборах победили действующий глава государства Эммерсон Мнангагва и ведомая им партия "Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт" (ЗАНУ-ПФ). Соответствующее заявление сделал на пресс-конференции в Хараре представитель оппозиционной партии "Гражданская коалиция за перемены" Гифт Сизимба.

По его словам, которые приводит агентство Reuters, повторные выборы будут способствовать возвращению в Зимбабве легитимности. Ранее лидер оппозиции Нельсон Чамиса, который оказался вторым на состоявшихся 23 августа президентских выборах, отказался признать победу на них Мнангагвы.

Избирательная комиссия Зимбабве объявила в ночь на 27 августа, что победу на президентских выборах, в которых участвовали 11 кандидатов, одержал Мнангагва с 52,6% полученных голосов, результат Чамисы - 44%.

Правящая партия ЗАНУ-ПФ победила на парламентских выборах, завоевав в Национальном собрании (нижней палате) 136 мест из 209, за которые шла борьба.