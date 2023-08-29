Президент Кипра провел встречу с силовиками из-за столкновений в провинции Пафос

Во время беспорядков был арестован 21 человек

НИКОСИЯ, 29 августа. /ТАСС/. Президент Кипра Никос Христодулидис созвал экстренную встречу с силовиками из-за столкновений между греками-киприотами и мигрантами преимущественно сирийского происхождения, которые произошли в поселке Хлорака (провинция Пафос).

"Президент республики распорядился обеспечить безопасность в регионе всеми доступными государству средствами", - заявил журналистам руководитель пресс-службы президента Виктор Пападопулос.

Участие в совещании приняли министр юстиции и общественного порядка Анна Кукидис-Прокопиу, начальник полиции острова Стелиос Папатеодору и руководитель Кипрской разведывательной службы Тасос Ционис. Как сообщили власти, в понедельник вечером во время беспорядков был арестован 21 человек, 16 из них предстали перед судом за совершение противоправных действий, в том числе актов вандализма.

Беспорядки спровоцировало недовольство местного населения (в основном радикально настроенной молодежи) поведением приезжих из числа просителей убежища. "Сначала собралась группа греков-киприотов, затем - группа иностранцев, чтобы противостоять им", - рассказал представитель полиции Христос Андреу. Словесная перепалка переросла в столкновения, в результате были подожжены мусорные баки, разбиты витрины и сожжены несколько автомобилей. Стражи порядка применили слезоточивый газ и водометы. По словам Андреу, уже составлен специальный план действий, предусматривающий в том числе круглосуточное дежурство полиции в районе.

Официальный представитель правительства Константинос Летимпиотис заявил, что государство не потерпит нарушения общественного порядка. Напряженная ситуация уже довольно долго сохраняется в поселке Хлорака, где проживает достаточно много мигрантов. Она резко обострилась после того, как местные власти решили выселить иностранцев из жилого комплекса, поскольку те не платили ни за воду, ни за электричество, а как только дом был обесточен, начали устраивать акции протеста.

Кипр сегодня испытывает большую миграционную нагрузку. Значительная часть мигрантов проникает на остров через так называемую зеленую линию - 180-километровую буферную зону, разделяющую Кипр на территории проживания греческой и турецкой общин, которую контролируют Вооруженные силы ООН по поддержанию мира на Кипре. Чаще всего на Кипр прибывают нелегальные мигранты из Сирии, которые добираются до острова транзитом через Турцию и прибегают к услугам морских контрабандистов в районе города Мерсин.