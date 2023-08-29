Представителей Польши и Литвы пригласили наблюдать за учениями "Боевое братство"

Их ответа пока не последовало, сообщил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович

МИНСК, 29 августа. /ТАСС/. Представители Польши и Литвы получали приглашения отправить наблюдателей на учения "Боевое братство" в Белоруссии, но их ответа пока не последовало. Об этом сообщил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

"И белорусская сторона, и Секретариат ОДКБ в соответствии с международными требованиями пригласили международных наблюдателей, военных атташе, дипломатический корпус, в том числе наших соседей поляков и литовцев. Я не знаю, примут ли они участие", - цитирует его агентство БелТА. По его словам, этот подход свидетельствует об открытом характере учений.

При этом он обратил внимание, что западные соседи проводят на своей территории учения, однако представителей Белоруссии в качестве наблюдателей не приглашают. "За последнее время даже попыток пригласить белорусскую сторону для наблюдения не было", - констатировал он.

Ранее Вольфович заявлял, что Польша и страны Прибалтики взяли курс на милитаризацию, они активно наращивают военное присутствие у границ Белоруссии, а также вооружаются техникой наступательного, а не оборонительного характера, что является "заявкой на агрессивность". В этих условиях Минск предпринимает меры для стратегического сдерживания.

В 2023 году комплекс учений с Коллективными силами ОДКБ пройдет в форме совместных оперативно-стратегических учений "Боевое братство". В его рамках планируется проведение совместных и специальных учений. Помимо Белоруссии, которая в 2023 году председательствует в ОДКБ, в организацию входят Армения, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.