США в ООН призвали все страны с ядерным оружием объявить мораторий на ядерные испытания

При этом Вашингтон признает, что "альтернативы юридически обязывающему запрету, который будет гарантировать" договор о запрещении ядерного оружия, нет, отметила замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс

ООН, 29 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты призывают все страны, обладающие ядерным оружием, объявить мораторий на испытания этого вида вооружений и в дальнейшем его исполнять. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс, выступая на заседании Генассамблеи ООН, посвященном Международному дню против ядерных испытаний.

"Мы первыми подписали ДВЗЯИ (Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний - прим. ТАСС) в сентябре 1996 года. С той поры без единого исключения Соединенные Штаты соблюдают мораторий на ядерные испытания, и мы призываем все страны, обладающие ядерным оружием, объявить о подобном моратории и придерживаться его", - сказала она.

Как добавила Дженкинс, хоть подобные добровольные моратории и позволяют поддерживать международную норму по отказу от испытаний ядерного оружия, однако США признают, что "альтернативы юридически обязывающему запрету, который будет гарантировать ДЗЯО (Договор о запрещении ядерного оружия - прим. ТАСС), нет".

ДЗЯО был принят в Нью-Йорке 7 июля 2017 года при поддержке 122 государств - членов ООН по итогам переговоров, в которых не принимали участие ядерные державы, включая Россию, Великобританию, Китай, США и Францию. Документ вступил в силу в январе прошлого года после того, как его ратифицировали более 50 стран. Ядерные державы к нему не присоединялись.