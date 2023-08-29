Глава МИД Британии обсудил с филиппинским коллегой мирное урегулирование на Украине

Джеймс Клеверли и Энрике Манало также затронули "ключевые региональные вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе"

ЛОНДОН, 29 августа. /ТАСС/. Мирное урегулирование на Украине стало одной из тем состоявшейся во вторник встречи главы МИД Великобритании Джеймса Клеверли с его филиппинским коллегой Энрике Манало. Об этом говорится в сообщении Форин оффиса, распространенном по итогам визита Клеверли на Филиппины.

"[Клеверли] согласился с мнением министра иностранных дел Манало о том, что любое урегулирование путем переговоров должно обеспечить справедливый и прочный мир, основанный на принципах Устава ООН", - говорится в сообщении британского ведомства.

Обсуждались также "ключевые региональные вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе". Клеверли подчеркнул важность соблюдения Конвенции ООН по морскому праву.

В ходе встречи министры подписали заявление о намерении заключить соглашение, которое позволит укрепить партнерство двух стран. Речь идет о расширении торговых связей, сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики и обеспечения безопасности на море.

30 августа Клеверли совершит визит в Пекин, где намерен поднять темы конфликта на Украине и кибербезопасности. Как говорится в заявлении британского внешнеполитического ведомства, речь идет о первом за пять лет визите руководителя Форин оффиса в Китай. У Клеверли намечены встречи с его китайским коллегой Ван И и вице-председателем КНР Хань Чжэнем. Как отметили в Форин оффисе, во время переговоров Клеверли намерен заявить, что "глобальное значение Китая предполагает ответственность в области международной безопасности". В связи с этим он призовет Китай содействовать завершению конфликта на Украине, "снижению напряженности в Южно-Китайском море и прекращению враждебной деятельности в киберпространстве".