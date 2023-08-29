Российские миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

Командование миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводит разбирательство по этому факту, сообщили в МО РФ

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Российские миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня в Шушинском районе Нагорного Карабаха, говорится в информационном бюллетене Министерства обороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорнокарабахского конфликта.

"На 30 наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны ВС Азербайджана в Шушинском районе. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что командование российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводит разбирательство по этому факту. "Проведено патрулирование по трем маршрутам в Шушинском, Мартунинском и Мардакертском районах", - отмечается в бюллетене.