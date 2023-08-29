Сотрудники МИД Ливии провели пикет против мер правительства в отношении главы ведомства

Наджлу Мангуш отстранили из-за ее встречи с главой МИД Израиля Эли Коэном

КАИР, 29 августа. /ТАСС/. Сотрудники министерства иностранных дел и международного сотрудничества в Правительстве национального единства Ливии (ПНЕ) провели акцию против прошедшей встречи отстраненной от должности главы МИД Наджлы Мангуш с израильским коллегой Эли Коэном и ответных мер правительства. Об этом сообщил информационный портал Al Wasat.

Сотрудники подчеркнули в зачитанном во время пикета заявлении, что "отвергают меры ПНЕ в отношении административных расследований против министра, считая, что они вводят в заблуждение общественное мнение и оставляют возможность ее возвращения к исполнению обязанностей без принятия необходимых правовых мер". Сотрудники МИД считают, что действия Мангуш "являются нарушением национальных законов, ценностей и констант".

Премьер-министр ПНЕ Ливии Абдель Хамид Дбейба 27 августа отстранил от должности главу МИД Наджлу Мангуш из-за ее встречи с Эли Коэном. В отношении нее было начато расследование. По данным газеты Yedioth Ahronoth, Коэн тайно встретился с Мангуш на прошлой неделе в Риме при содействии главы МИД Италии Антонио Таяни. Это были первые переговоры министров иностранных дел Израиля и Ливии. На фоне заявлений о состоявшейся встрече глав МИД двух стран прошли небольшие акции протеста в Ливии.

По информации портала Al Wasat, действия Мангуш нарушили изданный в 1957 году закон № 62 "о бойкоте Израиля". Его седьмая статья предусматривает "тюремное заключение на срок от 3 до 10 лет и штраф до 5 тыс. ливийских динаров (около $1 тыс.)". Портал со ссылкой на источники сообщает, что Мангуш уехала в Лондон, где проживают ее родственники.