Глава МИД Ирана посетит Ливан 30 августа

Телеканал Al Hadath ранее сообщал, что Хосейн Амир Абдоллахиян пробудет в Ливане два дня

ДУБАЙ, 29 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян прибудет в среду, 30 августа, с визитом в Ливан. Об этом сообщил посол исламской республики в Бейруте Моджтаба Амани.

"Завтра, в среду, в Ливан прибудет Его Превосходительство министр иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейн Амир Абдоллахиян", - написал Амани в соцсети X (ранее Twitter). Иранский посол отметил, что визит Абдоллахияна отражает политику Ирана в отношении Ливана, а также поддержку Тегераном стабильности в этой арабской страны и ее процветания.

Саудовский телеканал Al Hadath со ссылкой на источники сообщал, что глава МИД Ирана пробудет в Ливане два дня. Отмечалось, что поездка Абдоллахияна предшествует визиту в Бейрут спецпредставителя президента Франции по Ливану, бывшего министра иностранных дел республики Жан-Ива Ле Дриана.

Ранее сирийская газета Al Watan проинформировала, что во вторник глава МИД Ирана прибудет в Дамас, запланирована его встреча с сирийским коллегой Фейсалом Микдадом. Однако издание утверждало, что Абдоллахиян прибудет в Дамаск из Бейрута, его визит продлится два дня.