Глава МИД Приднестровья обвинил Молдавию в блокировании переговоров

Виталий Игнатьев также указал на активную милитаризацию республики, которая, по его словам, ведет к эскалации

КИШИНЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Глава МИД непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев обвинил власти Молдавии в блокировании процесса переговоров по урегулированию конфликта.

"Процесс урегулирования переживает период застоя и деградации по причине блокирования Республикой Молдова механизмов диалога, уклонения от исполнения ранее взятых обязательств, усиления комплексных мер давления на Приднестровье в области экономики, торговли, свободы передвижения, уголовного преследования должностных лиц и жителей", - цитирует его выступление на прошедшей в Тирасполе конференции европейско-американских молодых лидеров пресс-служба МИД.

Он также рассказал участникам конференции об активной милитаризации Молдавии, которая, по его словам, ведет к эскалации.

Переговоры по приднестровской проблематике, которые проходят в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС), не проводятся уже несколько лет. Последняя встреча прошла в Братиславе в 2019 году. Сначала это объяснялось политической нестабильностью в Молдавии, а затем конфликтом между Россией и Украиной.

Двусторонние отношения между берегами Днестра охладели после избрания президентом Молдавии Майи Санду, которая сделала жесткие заявления в адрес Тирасполя и отказалась встречаться с президентом Приднестровья Вадимом Красносельским.