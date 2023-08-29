В Душанбе открылось посольство Палестины

Дипломатические отношения Таджикистана с Палестиной установлены в 1992 году

ДУШАНБЕ, 29 августа. /ТАСС/. Церемония официального открытия посольства Палестины состоялась в столице Таджикистана Душанбе, сообщили в МИД республики.

"29 августа 2023 года состоялась официальная церемония открытия посольства Государства Палестина в Душанбе. В нем приняли участие министры иностранных дел Таджикистана и Палестины, а также ряд иностранных дипломатов, аккредитованных в Таджикистане", - говорится в сообщении.

Как отметил глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, открытие посольства будет способствовать новым связям между двумя государствами. Министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики также выразил надежду, что деятельность дипломатического представительства в Душанбе будет эффективной. Ранее в ходе встречи президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил главу МИД Палестины с официальным открытием посольства в Душанбе.

По данным на сайте МИД Таджикистана, дипломатические отношения с Палестиной установлены в 1992 году. При этом ранее у посольства в Душанбе не было своего здания, резиденция находилась в Ташкенте.