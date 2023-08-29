Глава ФБР сообщил о ликвидации США и странами Европы хакерской сети Qakbot

Киберпреступники использовали Qakbot "для вымогательств, финансовых махинаций и других преступных действий с использованием кибертехнологий"

ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты при участии Великобритании, Германии, Латвии, Нидерландов, Румынии и Франции в рамках "одной из крупнейших в истории США операции по борьбе с ботнетами" ликвидировали хакерскую сеть Qakbot. Об этом говорится в распространенном заявлении директора американского Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофера Рея.

По его словам, киберпреступники использовали Qakbot "для вымогательств, финансовых махинаций и других преступных действий с использованием кибертехнологий". "ФБР нейтрализовало эту широкомасштабную преступную цепочку, пресекло ее на корню", - добавил руководитель бюро. Он рассказал, что хакеры использовали одноименное вредоносное программное обеспечение (ПО), которое заразило более 700 тыс. компьютеров и "способствовало распространению вирусов-вымогателей, нанесло ущерб в сотни миллионов долларов предприятиям, медицинским учреждениям и государственным структурам по всему миру".

После того как разработанное еще в 2008 году Qakbot загружалось на компьютер, оно начинало скачивать дополнительные вредоносные программы, в том числе и вирусы-вымогатели. Кроме того, данное устройство становилось частью ботнета и могло удаленно управляться хакерами. При этом пользователи зараженных компьютеров, как правило, даже не подозревали о том, что стали жертвами этого ПО. Как пояснил Рей, для ликвидации сети ФБР перенаправляло трафик Qakbot на контролируемые бюро серверы, которые загружали на зараженные компьютеры удаляющий данное вредоносное ПО файл. Он отключал зараженные компьютеры от ботнета и предотвращал установку дополнительных вредоносных программ.