Бывший чилийский военный покончил с собой после приговора за убийство певца Виктора Хары

Эрнан Чакон до этого приговорили к 25 годам лишения свободы, сообщила радиостанция BioBio

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 августа. /ТАСС/. Чилийский военный в отставке Эрнан Чакон покончил с собой после того, как суд приговорил его к 25 годам лишения свободы за похищение и убийство певца Виктора Хары в годы диктатуры генерала Аугусто Пиночета. Об этом сообщила радиостанция BioBio.

По ее данным, 87-летний бригадир в отставке покончил с собой, когда за ним приехала полиция для транспортировки в тюрьму.

В понедельник Верховный суд Чили вынес приговор, согласно которому Чакон и еще шесть бывших военных были приговорены к 25 годам тюрьмы за похищение и убийство Хары и на тот момент директора пенитенциарной системы Литтре Кироги в сентябре 1973 года.

Хара, поддерживавший Коммунистическую партию Чили, был арестован на следующий день после военного переворота 11 сентября 1973 года, в результате которого от власти был отстранен законно избранный президент - социалист Сальвадор Альенде. Певца доставили на спортивный стадион в столице Чили Сантьяго, который был превращен в концентрационный лагерь, и подвергли пыткам. Спустя несколько дней он был застрелен под трибунами стадиона.

По официальным данным, за годы военной диктатуры в Чили (1973-1990) были убиты по политическим мотивам или пропали без вести 3 225 человек. Пыткам подверглись свыше 37 тыс. человек.