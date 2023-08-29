29 августа, 17:09,
обновлено 29 августа, 17:29
Военная операция на Украине

США включили боеприпасы для HIMARS в новый пакет военной помощи Киеву на $250 млн

Как сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен, речь идет, в частности, о снарядах для РСЗО HIMARS, ракетах для систем ПВО и артиллерийских боеприпасах

ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов включила снаряды для ракетных систем залпового огня HIMARS, ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО) и артиллерийские боеприпасы в очередной пакет военной помощи Украине на $250 млн.

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Об этом говорится в распространенном письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Сегодня мы объявляем о предоставлении очередного пакета военной помощи Украине, которая защищает свою территорию и свой народ. В этот пакет входят важные средства, которые помогут Украине на поле боя. Он включает ракеты AIM-9M для ПВО, снаряды для HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, средства разминирования, [противотанковые ракетные комплексы] Javelin и другие противотанковые системы и ракеты, более 3 млн патронов для стрелкового оружия, средства санитарного транспорта <...>", - отметил он. Госсекретарь добавил, что объем данного пакета военной помощи составляет $250 млн. 

Теги:
УкраинаСШАБлинкен, ЭнтониВоенная операция на Украине
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