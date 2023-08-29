В Нигерии заявили, что ECOWAS не будет спешить с военным вмешательством в Нигер

Вариант с военным вмешательством находится на рассмотрении в качестве крайней меры, отметил старший специальный советник президента Нигерии по связям с общественностью Аджури Нгелале

ПРЕТОРИЯ, 29 августа. /ТАСС/. Нигерия и Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) не будут спешить с возможным военным вмешательством в Нигер. Об этом заявил старший специальный советник президента Нигерии по связям с общественностью Аджури Нгелале в интервью нигерийской газете Independent Nigeria.

"Главы государств ECOWAS согласились, что все варианты действий должны оставаться на рассмотрении, чтобы обеспечить восстановление конституционного закона и порядка в Республике Нигер, - подчеркнул он. - Однако есть и понимание, что военное вмешательство - это не то, с чем ECOWAS будет спешить. Мы не объявим завтра войну нашему соседу. Военный вариант находится на рассмотрении в качестве крайней меры. Это последнее средство, а не следующий шаг".

Нгелале указал, что введенные ECOWAS санкции против Нигера действуют. В то же время, по его словам, ECOWAS и входящая в него Нигерия обеспокоены последствиями этих рестрикций для населения соседней страны. "Продолжаются переговоры о том, чтобы действия, причиняющие ущерб гражданам Нигера, были в значительной степени сведены к минимуму в отношении применения санкций, - подчеркнул он. - Мы не находимся в конфликте с гражданами Нигера. Это конфликт с группой мятежников, состоящей из горстки людей, которые силой взяли в заложники демократически избранного президента страны [Мохамеда Базума] вместе с его семьей, чтобы обеспечить себе власть. Мы будем смягчать, насколько это возможно, эти санкции, которые применяются таким образом, чтобы свести к минимуму воздействие на граждан Нигера".

В минувшем месяце ECOWAS ввел масштабные экономические санкции против Нигера, где 26 июля в результате переворота власть захватили военные. Прекращены все финансовые операции с Нигером, в том числе в области энергетики, заморожены активы Нигера в центральных банках стран ECOWAS. Нигерия прекратила подачу в Нигер электроэнергии.