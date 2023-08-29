В Сербии назвали маловероятными планы расширения Евросоюза к 2030 году

По словам главы МИД республики Ивицы Дачича, регулярно меняющиеся требования для кандидатов на вступление в ЕС подрывают авторитет объединения

БЛЕД /Словения/, 29 августа. /ТАСС/. Регулярно меняющиеся требования для кандидатов на вступление в ЕС подрывают авторитет объединения, а планы по расширению к 2030 году выглядят маловероятными. Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в ходе выступления на XVIII Международном стратегическом форуме в городе Блед, мероприятие транслировалось онлайн.

"Я не верю в то, что все это случится, - подчеркнул Дачич. - Требования меняются. Каковы критерии? Делаешь одно, они требуют от тебя другое. Подписанные международные соглашения не соблюдаются. 10 лет назад я был у вас в гостях. <...> Я подписал Брюссельское соглашение и что? Каков авторитет Евросоюза, который является гарантом этого соглашения?"

"Думает ли [глава Евросовета Шарль ] Мишель сегодня так же, как заявлял вчера? Он говорил это от своего имени или от имени ЕС? Все государства-члены поддерживают это? - обратился к залу Дачич. - В последние 10-15 лет тема европейской интеграции Западных Балкан присутствовала на каждой конференции. <...> Думаю, что больше нет смысла устраивать такие конференции. Вы что не знаете в Брюсселе, что мы хотим в ЕС?"

Глава Евросовета Шарль Мишель проинформировал на открытии форума в понедельник, что главы государств и правительств ЕС обсудят вопрос вступления Украины и Молдавии в состав сообщества на запланированном в октябре саммите. По его словам, следующий многолетний бюджет ЕС (после 2027 года) должен быть составлен с учетом увеличения количества стран сообщества, а уже к 2030 году Евросоюз должен быть готовым к расширению.

К официальным кандидатам на вступление в ЕС сейчас относятся несколько западно-балканских стран - Албания, Северная Македония, Сербия, Черногория - а также Молдавия, Турция и Украина. Дольше всех переговоры о вступлении в ЕС ведет Турция - с 2005 года, Черногория находится в статусе кандидата с 2010 года. Никаких определенных сроков для приема ни одной из этих стран в состав объединения нет.