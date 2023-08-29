В Минтрансе Сирии сообщили о возобновлении работы аэропорта Алеппо

Аэропорт прекращал работу после ударов со стороны Израиля

БЕЙРУТ, 29 августа. /ТАСС/. Министерство транспорта Сирии объявило о возобновлении работы международного аэропорта города Алеппо, выведенного из строя в результате удара израильских ВС.

"Международный аэропорт Алеппо возобновляет работу сегодня с полуночи (совпадает с мск - прим. ТАСС) после устранения повреждений, причиненных в результате агрессии [со стороны Израиля]", - цитирует заявление ведомства государственное агентство SANA.

28 августа в Минобороны арабской республики информировали о нанесении израильскими силами удара по аэропорту, вследствие чего "была повреждена взлетно-посадочная полоса, нанесен материальный урон". Все рейсы были перенесены из Алеппо в аэропорты Латакии и Дамаска. По информации телеканала Al Hadath, израильские ВС наносили удары по складам с оружием проиранских шиитских формирований, воюющих на стороне сирийской армии.

Аэропорт Алеппо неоднократно прекращал работу в этом году по причине израильских ударов. Так, в марте после израильской атаки он не работал более двух недель, а поставки гуманитарной помощи по воздушному мосту для населения, пострадавшего от землетрясения 6 февраля, были временно перенесены в Латакию и Дамаск.