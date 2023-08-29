29 августа, 17:50
Попытка госпереворота в Нигере

Советник отстраненного президента Нигера высказался против военного решения кризиса

При этом он потребовал освобождения президента Мохамеда Базума

РАБАТ, 29 августа. /ТАСС/. Советник отстраненного в конце июля президента Нигера Мохамеда Базума выступил против военного урегулирования кризиса в стране.

"Мы против военного варианта и надеемся на дипломатическое урегулирование кризиса", - заявил он телеканалу Al Arabiya.

"Мы требуем освобождения Базума", - продолжал советник, имя которого не приводится. Он добавил, что "Базум был не изолирован, а похищен".

В конце июля в Нигере группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении Базума от власти. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Лидеры стран - членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) ввели против мятежников жесткие санкции и потребовали от них освободить Базума, пригрозив применением силы. 

Теги:
НигерБазум, МохамедПопытка госпереворота в Нигере
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