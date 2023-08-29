Экс-советник Кучмы считает, что отстранение Зеленского даст Украине шанс на спасение

По словам Олега Соскина, контрнаступление ВСУ было безуспешным и перспектив успеха нет

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский и его сторонники будут отстранены от власти, если провести в стране новые выборы, и это даст ей шанс на спасение. Такое мнение выразил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, который призвал власти Украины заключить перемирие с Россией и отменить военное положение, в период которого нельзя проводить парламентские и президентские выборы.

"Мы не можем выборы проводить, говорят Зеленский и [Елена] Шуляк (председатель пропрезидентской партии "Слуга народа" - прим. ТАСС), потому что [действует] военное положение. Отмените военное положение. Параллельно вступите в переговоры о временном прекращении огня с Российской Федерацией, хотя бы на три-четыре месяца, до конца января", - предложил Соскин в своем видеоблоге на YouTube. "Вы снимаете массу проблем для украинцев. Их (Зеленского и других руководителей Украины - прим. ТАСС) просто уберут от власти. Но Украина тогда начнет жить. Тогда Украина сохраняется как системное государство", - считает он.

Соскин подчеркнул, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) было безуспешным и перспектив успеха нет. "Прорвать фронт не могут. Это иллюзия и безумие", - сказал он про расчеты украинских властей на успех наступления ВСУ. "Я не вижу никаких возможностей для прорыва", - добавил бывший советник экс-президента Кучмы.

"Надо говорить о страшной катастрофе Украины, - считает Соскин. - Ее до такого состояния довели Зеленский, "слуги народа", нынешняя власть, Верховный совет (Верховная рада, украинский парламент - прим. ТАСС), правительство [премьер-министра Дениса] Шмыгаля, они ни на что не способны", - полагает Соскин.

Парламентские выборы должны пройти на Украине в октябре этого года, а президентские - весной следующего. По конституции проводить их во время действия военного положения нельзя. В июле парламент продлил военное положение еще на 90 дней, что ставит под вопрос проведение выборов в Раду. Однако западные партнеры Киева настаивают на проведении выборов в предусмотренные сроки. Влиятельный американский сенатор-республиканец Линдси Грэм на встрече с Зеленским на прошлой неделе заявил, что выборы президента Украины должны пройти в срок, невзирая на боевые действия. Зеленский неоднократно заявлял, что выборы главы государства могут пройти только после завершения боевых действий. Но после заявления Грэма риторика Зеленского несколько изменилась, и он допустил проведение выборов, если Запад предоставит для этого финансирование.