Курды задержали 13 террористов в ходе преследования банд ИГ на северо-востоке Сирии

Пятеро из них оказались полевыми командирами из числа иностранных наемников

БЕЙРУТ, 29 августа. /ТАСС/. Курдские формирования "Силы демократической Сирии" (СДС) проводят операцию по ликвидации террористических банд в провинциях Хасеке, Ракка и Дейр-эз-Зор. Об этом сообщил агентству Firat официальный представитель СДС Фархад Шами. По его информации, в ходе зачистки районов Хашман и Эль-Азизия курдскими бойцами были задержаны 13 членов экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Пятеро из них оказались полевыми командирами из числа иностранных наемников.

"Спецподразделения СДС преследуют боевиков в Эль-Багузе на восточном берегу Евфрата, где ранее находился крупный форпост ИГ, - указал Шами. - В понедельник там были уничтожены четверо опасных террористов, еще 12 взяты в плен". Курдский командир сообщил, что операция, которая проводится при содействии сил западной коалиции, продолжится еще три дня.

В свою очередь телеканал Al-Ekhbariya обращает внимание на то, что СДС направили дополнительные формирования в северо-восточные районы на фоне волнений арабских племен. По его сведениям, перестрелки между курдами и арабскими ополченцами произошли ранее в 14 населенных пунктах, обе стороны понесли потери убитыми и ранеными.

24 июля шейхи местных племен высказались за возвращение под суверенитет сирийского государства подконтрольных курдам провинций. На собрании в городе Эль-Меядин они заявили, что "СДС превратились в марионеточные формирования, защищающие военные базы США".

На северо-востоке Сирии находится порядка 900 американских военнослужащих, которые размещены на девяти военных базах, крупнейшая из них расположена в Телль-Бейдаре в 620 км от Дамаска.