В Киеве заявили, что польская фирма предложила компенсировать снарядами сорванные договоры

Речь идет о фирме Alfa, которая заключила первые контракты с Минобороны Украины в апреле 2022 года

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Польская фирма Alfa, сорвавшая контракты на поставку снаряжения и боеприпасов для ВС Украины, предложила компенсацию другими снарядами. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Эта фирма предложила нам другие виды снарядов, мы сейчас изучаем, подходят ли они нам, - приводит издание "Украинская правда" его слова на пресс-конференции, состоявшейся в понедельник. - И дальше или будем доставлять их, или будем требовать вернуть предоплату".

Резников также признал, что "даже влиятельные игроки на рынке далеко не все смогли выполнить подписанные контракты". "Есть и украинские фирмы, которые сорвали поставки, и американские", - сказал он. При этом министр выразил надежду, что в случае суда его ведомство выиграет споры с нерадивыми поставщиками.

Ранее "Украинская правда" провела журналистское расследование, выяснив, что компания Alfa заключила первые контракты с Минобороны Украины еще в апреле 2022 года, но, несмотря на их срыв, украинское ведомство продолжало подписывать с Alfa новые соглашения, в том числе предусматривающие предоплату. Всего было подписано не менее семи контрактов на общую сумму более 22 млрд гривен (порядка $596 млн), частично за них была внесена предоплата. Но в итоге польская фирма не реализовала поставки оплаченного оружия. Alfa должна украинскому военному ведомству 3,5 млрд гривен (примерно $95 млн). Теперь, согласно информации издания, Минобороны Украины "пытается вернуть €27 млн предоплаты и взыскать еще около €13 млн штрафов за сорванные поставки".

Это уже не первый скандал со срывом поставок снаряжения и оружия для украинской армии. В мае этого года "Украинская правда" сообщала, что Минобороны Украины через суд добивается взыскания с четырех специализированных поставщиков не менее 8,9 млрд гривен ($243 млн), которые перечислило им в качестве предоплаты по контрактам на поставку оружия. По данным издания, импортом вооружений на Украину занимаются госкомпания "Укрспецэкспорт", ее дочерняя внешнеторговая фирма "Прогресс", компания "Спецтехноэкспорт", а также Агентство оборонных закупок Украины, которое было создано недавно для ведения централизованных закупок в интересах Минобороны.