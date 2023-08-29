Алиев назвал Макрону условие для открытия движения по Лачинской дороге

Движение по дороге разрешат после открытия альтернативного маршрута Агдам - Ханкенди, сообщил президент Азербайджана

БАКУ, 29 августа. /ТАСС/. Власти Азербайджана могут разрешить использование Лачинской дороги, связывающей Армению с Карабахом, после открытия альтернативного маршрута Агдам - Ханкенди. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщила пресс-служба азербайджанского лидера.

"29 августа президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил президенту Ильхаму Алиеву. Стороны обсудили ситуацию вокруг Лачинской дороги и дороги Агдам - Ханкенди. Президент Алиев подчеркнул, что после открытия дороги Агдам - Ханкенди дорога Лачин - Ханкенди может использоваться при соблюдении таможенного и пограничного режима", - отмечается в сообщении.

Алиев также сообщил Макрону об отправке из Баку колонны с гуманитарной помощью для армянского населения региона.

В свою очередь президент Франции отметил, что Париж готов "внести вклад в стабилизацию ситуации и снижение напряженности".

По утверждениям армянской стороны, Лачинский коридор, который является единственной сухопутной дорогой из Нагорного Карабаха в Армению, был перекрыт 12 декабря 2022 года группой азербайджанцев, а затем Баку официально установил КПП на границе с Арменией возле моста Хакари. Азербайджанская сторона неоднократно сообщала о готовности обеспечить снабжение армянского населения региона всем необходимым через автомобильную дорогу Агдам - Ханкенди.