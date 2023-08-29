В США заявили, что по-прежнему пытаются выяснить обстоятельства гибели Пригожина

По словам американского посла по особым поручениям Бет Ван Шак, на борту самолета "находилось какое-то взрывное устройство", что привело к его падению

ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты до сих пор пытаются выяснить все обстоятельства гибели основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом заявила журналистам американский посол по особым поручениям Бет Ван Шак, которая курирует в Госдепартаменте США вопросы, касающиеся пресечения военных преступлений и их расследования.

"Мы все еще пытаемся понять, что именно произошло. Судя по всему, на борту самолета находилось какое-то взрывное устройство, что и привело к падению самолета", - сказала Ван Шак. При этом она подчеркнула, что США продолжают считать ЧВК "Вагнер" "чрезвычайно опасной" организацией, даже несмотря на то, что "она осталась без лидера".

27 августа Следственный комитет завершил проведение молекулярно-генетических экспертиз после крушения самолета в Тверской области. Как сообщили ТАСС в пресс-службе СК, личности всех погибших установлены, они соответствуют заявленному списку, в котором значится Пригожин.