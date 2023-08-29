Белый дом считает преждевременным комментировать возможный в октябре визит Путина в Китай

В это время в КНР будет проходить третий форум "Один пояс - один путь"

ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. Администрация США считает, что сейчас преждевременно комментировать возможный визит президента России Владимира Путина в Китай в октябре. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге для журналистов.

"Я не стану забегать вперед в вопросе о возможной встрече президента Путина и председателя Си [Цзиньпина]", - ответила она на вопрос журналиста, может ли данный визит, по мнению США, свидетельствовать о сближении позиций Москвы и Пекина по Украине. "Мы были предельно ясны относительно Украины, как и наши союзники и партнеры", - добавила Жан-Пьер.

Как заявил 25 июля помощник президента РФ Юрий Ушаков, в октябре Путин может посетить Китай. В это время в КНР будет проходить третий форум "Один пояс - один путь". В мае 2017 года глава российского государства посещал Пекин для участия в работе первого форума "Один пояс - один путь".

Заместитель директора департамента стран Европы и Центральной Азии МИД КНР Чэн Икунь заявил 18 августа, что Москва и Пекин готовят совместные документы, которые планируется подписать в рамках визита президента России в Китай в октябре.

Инициатива "Один пояс - один путь" - концепция, предложенная в 2013 году председателем КНР для активизации международных многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием заинтересованных стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала. К ней уже присоединились 152 государства и более 30 международных организаций.