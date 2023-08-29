В Пентагоне заявили, что средств для поддержки Украины достаточно до конца сентября

В дальнейшем ведомство ждет одобрения нового запроса Конгрессом

ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. Министерство обороны США рассчитывает, что средств для оказания военной помощи Украине хватит как минимум до конца сентября, в дальнейшем ждет одобрения нового запроса Конгрессом. Об этом заявила на брифинге журналистам заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

"Мы уверены, что у нас достаточно денег, чтобы обеспечить потребности Украины до конца финансового года. Но, как вы знаете, в Конгресс направлен запрос на дополнительный пакет помощи, и мы надеемся, что он будет одобрен", - сказала она.

Сингх при этом не смогла сказать, сколько именно средств осталось у Пентагона для оказания помощи Киеву, обещав уточнить эту информацию.

В декабре прошлого года Конгресс одобрил выделение $48 млрд для помощи Украине. Белый дом не уточняет, какая часть этой суммы уже израсходована. По оценке американских СМИ, эти средства уже подходят к концу. В августе Белый дом направил в Конгресс запрос на выделение нового пакета финансирования помощи Украине, как ожидается, он будет рассмотрен в сентябре.