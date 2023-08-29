В новый пакет военной помощи США Украине не вошли кассетные боеприпасы

Американская администрация ранее сообщила о новом пакете военной помощи на $250 млн

ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. Новый пакет военной помощи США Украине не включает в себя кассетные боеприпасы. Об этом заявила на брифинге журналистам заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

"Что касается включения DPICM (Dual-Purpose Improved Conventional Munition, боеприпасы двойного назначения - прим. ТАСС), <...> то ответ - нет", - сказала она в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее американская администрация сообщила о новом пакете военной помощи Украине на $250 млн. Как говорится в письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, в него будут включены ракеты AIM-9M для средств ПВО, снаряды для HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм, средства разминирования, противотанковые ракетные комплексы Javelin, более 3 млн патронов для стрелкового оружия, средства санитарного транспорта. Он подчеркнул, что техника и боеприпасы будут направлены из запасов Пентагона.

Вашингтонская администрация 10 августа запросила у Конгресса в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета в 2023 финансовом году, который заканчивается в США 30 сентября, $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву, а также $8,5 млрд на содействие Украине и ряду других стран в сферах экономики и безопасности. Как подчеркнул в связи с этим посол России в США Анатолий Антонов, запрос Белого дома демонстрирует стремление Вашингтона помогать Киеву "до последнего украинца", однако попытки американской стороны нанести поражение Москве обречены на провал.