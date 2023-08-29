В США объяснили, почему не вводили санкции из-за ЧП на Каховской ГЭС

По факту случившегося еще продолжается расследование, сообщила американский посол по особым поручениям Бет Ван Шак

ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты до сих пор не применяли каких-либо санкционных мер в связи с разрушением Каховской ГЭС, так как по факту случившегося еще продолжается расследование. Об этом заявила журналистам американский посол по особым поручениям Бет Ван Шак.

"Что касается дамбы [Каховской ГЭС], то это, конечно, была экологическая катастрофа. Как я понимаю, на Украине все еще проводятся расследования для выяснения причин того, что же произошло. Именно поэтому до сих пор [со стороны США] не было принято каких-либо мер по привлечению к ответственности [виновных]", - заявила она. В Госдепартаменте США Ван Шак курирует вопросы, касающиеся пресечения военных преступлений и их расследования.

24 августа врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо доложил президенту РФ Владимиру Путину о практически полной ликвидации последствий разрушения дамбы Каховской ГЭС. Врио губернатора отметил слаженную работу всех ведомств, благодаря которой удалось решить проблемы всего за два месяца. Режим ЧС федерального уровня, действовавший в связи с разрушением Каховской ГЭС в Херсонской области, снят. Пострадавшим в результате теракта предоставляется материальная помощь, выплачено уже более 300 млн рублей.