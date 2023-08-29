Белый дом работает с Конгрессом над дополнительным финансированием для Украины

Как отметили в США, Киев получает помощь не только от Вашингтона, но и от американских союзников и партнеров

ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов работает с членами Конгресса над вопросом об одобрении предоставления Украине дополнительных финансовых средств. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге для журналистов.

Комментируя соответствующий запрос исполнительной власти, она подчеркнула: "Это то, чего мы с нетерпением ждем и над чем работаем". Жан-Пьер добавила, что Киев получает помощь не только от Вашингтона, но и от американских союзников и партнеров.

Вашингтонская администрация 10 августа запросила у Конгресса в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета в 2023 финансовом году, который заканчивается в США 30 сентября, $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву, а также $8,5 млрд на содействие Украине и ряду других стран в сфере экономики и безопасности. Как подчеркнул в связи с этим посол России в США Анатолий Антонов, запрос Белого дома демонстрирует стремление Вашингтона помогать Киеву "до последнего украинца", однако попытки американской стороны нанести поражение Москве обречены на провал.