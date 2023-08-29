29 августа, 19:46
Попытка госпереворота в Нигере

Советник отстраненного президента Нигера выразил несогласие с инициативой Алжира

По его мнению, международное сообщество должно работать над возвращением президента Мохамеда Базума к власти

РАБАТ, 29 августа. /ТАСС/. Советник отстраненного президента Нигера Мохамеда Базума выразил несогласие с посреднической инициативой Алжира, направленной на политическое урегулирование кризиса в стране.

"Мы не согласны с предложением Алжира о переходном периоде. Невозможно принять другого гражданского президента, кроме Базума", - заявил телеканалу Al Arabiya советник, имя которого не приводится.

По его словам, международное сообщество "должно работать над возвращением Базума [к власти]". Он также добавил, что в настоящее время "здоровье Базума хорошее, а настроение приподнятое".

Ранее глава МИД Алжира Ахмед Аттаф обнародовал план, который призван урегулировать кризис в Нигере политическими методами. Он предложил установить "шестимесячный переходный период под контролем гражданской власти, управляемой согласованной фигурой". По словам Аттафа, такой переходный период предназначен для "выработки политических договоренностей с участием всех без исключения сторон в Нигере". Министр также предложил провести международную конференцию по теме развития, обеспечения стабильности и безопасности в регионе Сахеля.

В конце июля в Нигере группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Лидеры государств, входящих в Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS), ввели против мятежников жесткие санкции и потребовали от них освободить Базума, пригрозив применением силы. 

Теги:
АлжирНигерБазум, МохамедПопытка госпереворота в Нигере
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