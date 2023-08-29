В Словении призвали страны Западных Балкан активизировать усилия по вступлению в ЕС

Министр иностранных дел республики Таня Файон отметила, что ее страна вместе с партнерами будет способствовать этому

БЛЕД /Словения/, 29 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Словении Таня Файон призывает страны Западных Балкан активизировать свои усилия по вступлению в Евросоюз. Об этом она сообщила во вторник в ходе пресс-конференции в рамках XVIII Международного стратегического форума в Бледе.

"2030 год является новым обязательством (датой, когда возможно расширение ЕС в сторону Западных Балкан), данным в рамках Международного стратегического форума в городе Блед. Это очень важное сообщение для стран региона. Впервые объявлена дата главой Евросовета Шарлем Мишелем. Сейчас тот самый момент для, чтобы все страны Западных Балкан сделали шаг вперед и воспользовались ситуацией. Мы вместе с нашими партнерами в регионе будем прикладывать необходимые для этого усилия", - сообщила Файон. Словения была принята в состав ЕС в 2004 году.

28 июня на церемонии открытия XVIII Международного стратегического форума в Бледе председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил о том, что Евросоюз должен к 2030 году быть готовым к расширению в сторону Западных Балкан. Политик подчеркнул, что следующий многолетний бюджет ЕС (после 2027 года) должен быть составлен с учетом расширения сообщества.

Официальными кандидатами на вступление в ЕС сейчас являются Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. Дольше всех переговоры о вступлении в ЕС ведет Турция - с 2005 года, Черногория находится в статусе кандидата с 2010 года.