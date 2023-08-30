Евродепутат: осознание неэффективности санкций против РФ будет мучительным для Евросоюза

Тьерри Мариани отметил, что для сбалансирования бюджета ЕС необходимо найти €86 млрд

ПАРИЖ, 30 августа. /ТАСС/. Осознание неэффективности антироссийских санкций и дороговизны украинского конфликта для бюджета Евросоюза будет мучительным для Брюсселя. Такое мнение выразил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Для сбалансирования бюджета ЕС необходимо найти 86 млрд [евро]. После введения санкций против России, которые оказались столь же неэффективными, сколь и дорогостоящими для наших экономик и наших граждан, ЕС начинает понимать, что этот конфликт дорого ему обойдется. Осознание будет мучительным", - отметил он.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что разногласия стран - членов Евросоюза по поводу увеличения в 2021-2027 годах на €86 млрд бюджета сообщества в связи с растущими расходами Брюсселя и дефицитом госбюджетов несут угрозу финансовой поддержке Украины. По данным издания, запросы Брюсселя о дополнительном финансировании, направленные на снижение нагрузки на бюджет ЕС при одновременном закреплении четырехлетней поддержки Украины, разделили государства-члены и обернулись призывами к сокращениям расходов.