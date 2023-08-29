США могут к концу года одобрить поставку Тайваню крылатых ракет AGM-158 дальностью 370 км

Как сообщило издание "Цзыю шибао", Тайвань уже несколько лет пытается получить от США эти ракеты

ГОНКОНГ, 29 августа. /ТАСС/. Правительство США может разрешить поставку Тайваню крылатых ракет воздушного базирования AGM-158 JASSM с дальностью 370 км к концу этого года. Об этом сообщило тайваньское издание "Цзыю шибао".

Как заявил изданию военный источник, Тайвань уже несколько лет пытается получить от США эти ракеты. 28 августа Госдепартамент одобрил продажу Японии около 50 крылатых ракет увеличенной дальности JASSM-ER на сумму $104 млн. "Это может создать цепную реакцию для поставок США ракет AGM-158 [Тайваню]. Уверен, что американская сторона объявит об этом до конца этого года", - приводит газета слова собеседника.

Источник указал, что эти ракеты необходимы Тайваню для повышения боевой мощи стоящих на вооружении ВВС острова американских истребителей F-16V. Как отмечает "Цзыю шибао", остается неизвестным, предусматривает ли рассматриваемый сейчас проект военного бюджета Тайваня на 2024 год средства на закупку AGM-158.

В январе оборонное ведомство Тайваня сообщало о заключении контракта с США на поставку трех видов вооружений дальнего радиуса действия для истребителей F-16V. Общий объем сделки составил 45,1 млрд новых тайваньских долларов (около $1,4 млрд), однако конкретные виды оружия не разглашались. По информации издания, в тайваньских военных кругах тогда распространилась информация, что речь идет о противолокационных ракетах AGM-88 HARM, планирующих управляемых авиационных бомбах AGM-154 JSOW и крылатых ракетах AGM-84H. В то же время, подчеркивает газета, оборонное ведомство Тайваня продолжало запрашивать у США возможность рассмотреть поставку AGM-158 дальностью 370 км и ее модификации AGM-158B с увеличенной дальностью до 1 тыс. км.

Поставки вооружений

23 августа США объявили о планах продажи Тайваню инфракрасных систем поиска и слежения (IRST) для истребителей F-16. Как заявляли тогда тайваньские военные эксперты, это повысит их возможности в случае воздушного боя с истребителями пятого поколения J-20 Народно-освободительной армии Китая (НОАК), так как они смогут обнаружить их на значительно большем расстоянии.

США являются основным поставщиком вооружений для армии Тайваня. В настоящее время портфель невыполненных поставок американского оружия острову составляет около $19 млрд.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.