29 августа, 20:57

Египет возобновит прямое авиасообщение с Суданом с начала сентября

В Министерстве гражданской авиации арабской республики пояснили, что рейсы из Каира в Порт-Судан будут осуществлять ежедневно

КАИР, 29 августа. /ТАСС/. Египетские власти приняли решение возобновить регулярное прямое авиасообщение с Суданом с начала следующего месяца. Об этом сообщило Министерство гражданской авиации арабской республики.

"[Авиакомпания] EgyptAir с начала сентября будет выполнять свои прямые рейсы из Каира в Порт-Судан ежедневно", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном на официальной странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

15 августа Управление гражданской авиации Судана отменило ограничения на полеты в восточной части воздушного пространства страны. Ограничения были введены 22 апреля в связи с вооруженным конфликтом между суданской армией и силами быстрого реагирования и с тех пор неоднократно продлевались. 

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