Министры планируют обсудить конфликт на Украине и ситуацию в Нигере после военного мятежа

МАДРИД, 30 августа. /ТАСС/. Неформальные заседания министров обороны и иностранных дел 27 стран Евросоюза под названием Gymnich пройдут в среду и четверг в Толедо в Испании, которая председательствует в Совете ЕС до конца года. Как сообщили журналистам в Совете ЕС, центральными темами встреч станут ситуация в Нигере после военного мятежа и конфликт на Украине.

Как ожидается, министры обороны и иностранных дел обсудят все связанные с Украиной вопросы, в том числе мирные переговоры.

Что касается Нигера, то министры намерены обсудить стратегию по ситуации в этой стране после мятежа и пересмотреть политику сообщества в отношении Сахеля.

Неформальные встречи глав МИД проводятся дважды в год в странах, председательствующих по полгода в Совете ЕС. Как правило, по итогам этих заседаний никаких официальных решений и документов не принимается.

Украина и мирные переговоры

В Совете ЕС сообщили, что министры обсудят конфликт на Украине и "формулу мира, предлагаемую Киевом". "Встреча будет сосредоточена на том, какое влияние [конфликт на Украине] оказывает на мир и регионы", - отметили в Совете ЕС.

Кроме того, в Еврокомиссии, отвечая ранее на вопрос журналистов, не планируется ли на полях Генассамблеи ООН в сентябре встреча для обсуждения мира на Украине, заявили, что ближайшее заседание "для обсуждения всех связанных с Украиной вопросов пройдет в Толедо" на полях Совета ЕС по обороне и иностранным делам.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые озвучил свой "мирный план" в ноябре 2022 года, выступая по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати. После этого Киев стал активно продвигать его, отказываясь обсуждать варианты урегулирования третьих сторон и отвергая предложения о посредничестве. В частности, с этой целью состоялись консультации 24 июня в Копенгагене и 5-6 августа в Джидде. Россию на эти встречи не приглашали.

Российская сторона на разных уровнях неоднократно обозначала свою позицию относительно конфликта на Украине. Как отмечала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва всегда была и остается открытой дипломатическому решению кризиса и готова ответить на действительно серьезные предложения, тогда как киевский режим прервал и запретил переговоры с Россией.

Стратегия по Нигеру

"Министры обсудят ситуацию в Сахеле, в особенности в Нигере", - указали в Совете ЕС.

Кроме того, как информировал ранее портал Euractiv со ссылкой на внутренний меморандум дипломатической службы ЕС, министры стран Евросоюза обсудят в Толедо стратегию по ситуации в Нигере и пересмотрят политику сообщества в отношении Сахеля. Согласно меморандуму, глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель планирует спросить у государств-членов, как ЕС должен "адаптировать свой подход к Нигеру", а также "в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, какую позицию ЕС готов рассмотреть в отношении помощи в целях развития, миграционной безопасности и управления границами".

Дипломатический источник в миссии одной из европейских стран в Брюсселе ранее сообщил ТАСС, что главы МИД стран ЕС обсудят санкции против Нигера и способы поддержки возможной военной интервенции Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) на неформальной встрече в Испании 31 августа.