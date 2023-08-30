Глава МИД Великобритании впервые за пять лет совершит визит в КНР

Джеймс Клеверли намерен встретиться со своим китайским коллегой Ван И и вице-председателем республики Хань Чжэном

ЛОНДОН, 30 августа. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли совершит в среду визит в Пекин для стабилизации двусторонних отношений и обсуждения актуальных мировых проблем, включая конфликт на Украине. Как говорится в заявлении британского внешнеполитического ведомства, речь идет о первом за пять лет визите руководителя Форин оффиса в КНР.

В ходе однодневной поездки Клеверли планирует провести встречи со своим китайским коллегой Ван И и вице-председателем КНР Хань Чжэном. Британский министр, как следует из заявления, во время переговоров выразит мнение, что "глобальное значение Китая предполагает ответственность в области международной безопасности". В этой связи он призовет Китай содействовать завершению конфликта на Украине, "снижению напряженности в Южно-Китайском море и прекращению враждебной деятельности в киберпространстве".

Кроме того, Клеверли хочет обсудить совместные усилия стран в деле борьбы с изменением климата. "Такие вопросы, как изменение климата, не могут быть решены без Китая. Поскольку Китай является крупнейшим в мире инвестором в устойчивую энергетику и крупнейшим источником выбросов углерода, то выбор, который он делает, имеет решающее значение для нашей коллективной способности бороться с этой глобальной проблемой", - сказано в сообщении.

Права человека и бизнес

В заявлении говорится, что визит Клеверли призван "укрепить каналы коммуникации для продвижения и защиты британских интересов". В нем подчеркивается, что глава МИД Соединенного Королевства также планирует затронуть тему соблюдения прав человека в Синьцзян-Уйгурском и Тибетском автономных районах КНР, а также в Гонконге. "Важно, что мы выстраиваем наши отношения с Китаем по многим направлениям. Ни одна значимая глобальная проблема - изменение климата, предотвращение пандемий, экономическая нестабильность и ядерное распространение - не может быть решена без Китая", - сказал Клеверли.

В интервью газете Financial Times в преддверии визита в Пекин он заявил, что отказ Великобритании от экономического сотрудничества с КНР стал бы показателем слабости британского правительства. "Великобритания открыта для бизнеса, - сказал Клеверли. - Мы ищем [способы привлечь] инвестиции в Великобританию в ряде сфер, но они должны соответствовать нашим интересам в области безопасности".

Изначально поездка руководителя Форин оффиса в КНР должна была состояться в июле, однако, как утверждает агентство Bloomberg, она была перенесена из-за отсутствия в публичном пространстве его китайского коллеги Цинь Гана. 25 июля Цинь Ган был смещен с должности решением Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (постоянно действующий орган парламента). Главой МИД КНР вновь стал Ван И, который занимал этот пост с 2013 по 2022 год.

Активизация контактов

Газета The Times 29 августа со ссылкой на правительственные источники сообщила, что канцелярия на Даунинг-стрит начала подготовку к возможной встрече премьер-министра Великобритании Риши Сунака с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Группы двадцати (G20) в Индии на следующей неделе, хотя присутствие китайского лидера на форуме еще не подтверждено.

По сведениям издания, Сунак хочет использовать предстоящий в Нью-Дели саммит для того, чтобы впервые встретиться с Си Цзиньпином. Лидеры планировали провести очный разговор еще 16 ноября прошлого года на полях форума G20 в Индонезии, однако тогда встреча была отменена в связи с изменением их графиков на фоне инцидента с падением украинской ракеты ПВО в Польше. Сунак занял пост премьер-министра Великобритании в октябре 2022 года.

Внутренние споры

Внутри правящей Консервативной партии Великобритании ведутся споры о том, как должна выстраиваться политика Лондона на китайском направлении. В конце апреля Клеверли заявил о необходимости налаживать конструктивные отношения с Китаем ради решения глобальных проблем, так как без участия Пекина справиться с ними не получится. 5 мая он провел встречу с прибывшим на коронацию Карла III Хань Чжэном. Эти шаги вызвали сильное недовольство со стороны "ястребов" из правого крыла партии тори, требующих введения дополнительных ограничений на деятельность китайских компаний в чувствительных сферах по соображениям безопасности.

В июле членами межпартийного комитета по разведке и безопасности Палаты общин британского парламента был подготовлен специальный доклад, в котором говорилось, что правительство Великобритании не выработало какой-либо стратегии, позволяющей противостоять угрозам со стороны Китая. В комитете заявили, что теме угрозы, которую якобы представляет для королевства КНР, уделяется слишком мало внимания и ресурсов, а политика в отношении Пекина формируется слишком медленно.

13 марта правительство Великобритании опубликовало обновленную версию Комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики. В документе Китай назван "определяющим эпоху вызовом" для Лондона.