В Румынии сообщили, что центр подготовки пилотов F-16 разместят на авиабазе в Кэлэраши

Министр национальной обороны республики Анджел Тылвэр отметил, что его страна обязуется предоставить высококачественную среду подготовки с доступом к техническим ресурсам и технологиям последнего поколения

БУХАРЕСТ, 30 августа. /ТАСС/. Региональный центр подготовки пилотов истребителей F-16 будет размещен на авиабазе в румынском уезде Кэлэраши. Это предусматривает письмо о намерениях Минобороны Румынии, Минобороны Нидерландов и компании Lockheed Martin, которое подписал в рамках неформального заседания министров обороны ЕС в Толедо (Испания) министр национальной обороны Румынии Анджел Тылвэр. Об этом сообщила пресс-служба румынского военного ведомства.

"Создавая этот центр, Румыния обязуется предоставить высококачественную среду подготовки с доступом к техническим ресурсам и технологиям последнего поколения не только для румынских пилотов, но и пилотов из союзных государств и партнеров, в том числе с Украины", - приводятся в сообщении слова министра. Он выразил надежду, что Румыния станет "региональным лидером в подготовке пилотов F-16".

С целью реализации этого проекта королевские ВВС Нидерландов разместят самолеты F-16 на 86-й авиабазе Лейтенант Мочорницэ в Борче, указывается в сообщении. Компания Lockheed Martin предоставит летчиков-инструкторов и инженерно-технический персонал. "В результате этого прочного сотрудничества будет обеспечена комплексная подготовка в соответствии с международными стандартами", - подчеркивает Минобороны.

Военное ведомство напоминает, что на саммите НАТО в Вильнюсе в июле подписали совместное заявление, согласно которому "Румыния присоединяется к Бельгии, Великобритании, Дании, Канаде, Люксембургу, Нидерландам, Норвегии, Польше, Португалии и Швеции с целью подготовки украинских пилотов для использования в будущем самолетов F-16".