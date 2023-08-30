Прокурор Эс-Сувейды заявил, что демонстранты должны прекратить захваты госучреждений

Фуад Саллюм предупредил об ответственности, которую они могут понести за нанесение ущерба имуществу

БЕЙРУТ, 30 августа. /ТАСС/. Прокурор провинции Эс-Сувейда Фуад Саллюм предупредил уличных демонстрантов об ответственности, которую они могут понести за захват госучреждений и нанесение ущерба имуществу. Как сообщила газета Al Watan, в своем обращении к участникам акций протеста он потребовал от них не препятствовать работе провинциальных ведомств.

"Принудительное закрытие учреждений, запугивание их сотрудников и перекрытие дорог нарушает нормальную жизнь административного центра Эс-Сувейда и других городов, - отметил прокурор. - Захваты правительственных зданий, штабов силовых структур и судебных органов должны быть немедленно прекращены".

Новостной портал Al Modon ранее сообщил, что полицейские и силовики несколько раз открывали огонь в воздух, чтобы разогнать толпы протестующих в Эс-Сувейде. По его информации, волнения на юго-востоке Сирии продолжаются вторую неделю и охватили 11 населенных пунктов. Помимо требований к властям улучшить социальные условия и остановить рост цен, на улицах слышны также политические лозунги, свидетельствует портал.

Религиозный лидер общины горцев-друзов, к которой принадлежит большинство жителей провинции, шейх Хамуд аль-Ханнави поддержал уличные выступления. При этом он призвал демонстрантов "сохранить мирный характер протестов и воздержаться от нападений на госучреждения и горкомы правящей партии арабского социалистического возрождения".

24 августа в своей первой реакции на уличные шествия в Эс-Сувейде советник президента Сирии по связям со средствами массовой информации Луна аш-Шибль подчеркнула, что они инспирированы извне. "Эти акции организованы горсткой наемников, и сирийский народ знает, как на них ответить", - подчеркнула аш-Шибль.

Между тем Al Modon передал, что акции солидарности с демонстрантами прошли в Хасеке и Эль-Камышлы - двух крупнейших городах на северо-востоке Сирии.