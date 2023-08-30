СМИ: сын Байдена помогал прекратить расследование в отношении Burisma

Daily Mail пишет, что на это указывают письма с ноутбука Хантера Байдена, к которым издание получило доступ

ЛОНДОН, 30 августа. /ТАСС/. Сын президента США Джо Байдена Хантер в 2014-2015 годах помогал спланировать действия, направленные на прекращение расследования в отношении украинской газодобывающей компании Burisma и ее руководства. Как пишет газета Daily Mail, на это указывают письма с ноутбука Байдена-младшего, к которым издание получило доступ.

Как отмечает газета, 12 мая 2014 года представитель Burisma Вадим Пожарский предупредил Хантера Байдена о том, что против президента компании Николая Злочевского могло быть начато расследование.

"Нам срочно нужно ваше мнение по поводу того, как вы могли бы использовать свое влияние, чтобы послать сообщение/ сигнал и т. п. и прекратить то, что мы считаем политически мотивированными действиями", - писал Пожарский.

Получив его письмо, Хантер Байден, который в тот момент стал членом правления Burisma, связался со знакомыми юристами, чтобы составить план, который помог бы остановить расследование. В одном из своих писем он предлагает "собрать данные" о том, кто займет ответственные посты в офисе генпрокурора Украины, где в тот момент шли перестановки. Тема расследования против Burisma поднималась в переписке Байдена и в 2015 году, когда пост генпрокурора занял Виктор Шокин. Тогда Байден-младший помог привлечь консалтинговую фирму Blue Star Strategies для лоббирования интересов Burisma в Вашингтоне.

На прошлой неделе в интервью телеканалу Fox News Шокин, покинувший должность генпрокурора в апреле 2016 года, заявил, что, по его мнению, Джо Байден, занимавший в то время пост вице-президента США, фактически дал взятку, добиваясь его отставки под угрозой заблокировать кредит для Киева.

Ранее в американских СМИ также не раз публиковались данные из ноутбука, принадлежавшего Хантеру Байдену. Из представленной переписки следовало, что он мог организовать для представителя украинской энергетической компании Burisma Holdings, в правление которой входил, встречу со своим отцом. Байден-старший, находясь на посту вице-президента США, призывал уволить Шокина, начавшего расследование в отношении Burisma Holdings.