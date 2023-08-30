29 августа, 22:26

США и КНР готовят возвращение семьи панд из зоопарка Вашингтона в Китай

Как отметил представитель китайского посольства Лю Пэнъюй, обе стороны обсуждают будущее сотрудничество по вопросам сохранения и изучения этих животных

ВАШИНГТОН, 30 августа. /ТАСС/. США и Китай занимаются организацией возвращения панд из вашингтонского зоопарка на родину в КНР. Об этом сообщил во вторник ТАСС представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

"Недавно Китайская ассоциация охраны дикой природы и Национальный зоопарк Вашингтона объявили, что три гигантские панды Мэй Сян, Тянь Тянь и Сяо Ци Цзи вернутся в Китай в конце этого года, как и было запланировано ранее. Китай и США осуществляют необходимые процедуры и готовятся к транспортировке, чтобы обеспечить семье панд безопасное возвращение домой", - заявил он.

Представитель китайского посольства отметил, что "группы по техническому сотрудничеству Китая и Соединенных Штатов обсуждают будущее сотрудничество по вопросам сохранения и изучения гигантских панд".

Ранее пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер спросили, есть ли вероятность, что американский лидер Джо Байден попросит председателя КНР Си Цзиньпина позволить пандам остаться в зоопарке Вашингтона. Жан-Пьер ответила, что не обсуждала этот вопрос с Байденом и что панды, вероятно, вернутся в Китай в конце года.

С 1984 года Китай начал сдавать больших панд в аренду на 10 лет для укрепления отношений с иностранными государствами. По истечении срока аренды животные возвращаются на родину, а в случае появления на свет детеныша через несколько лет он также отправляется в Китай. 

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© Информационное агентство ТАСС
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