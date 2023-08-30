Премьер Венгрии: Запад должен понять, что победить Россию невозможно

Виктор Орбан заявил, что считает плохо проработанной стратегию Запада в конфликте на Украине

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Утверждения о возможности победы Украины над Россией являются ложью, такое развитие событий невозможно. Об этом заявил в интервью телеведущему Такеру Карлсону премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Это ложь, - сказал он, отвечая на вопрос, можно ли говорить о том, что Украина побеждает, как утверждают некоторые американские СМИ. - Это не просто недопонимание, а ложь. Это невозможно. Все, кто занимается политикой, понимают эту логику, цифры и данные".

"В конечном итоге важно, сколько людей находится на земле, и у России их больше", - полагает он.

Орбан отметил, что считает плохо проработанной стратегию Запада в конфликте на Украине. "Мы направим больше - они (Россия - прим. ТАСС) вложат еще, мы направим больше техники - они произведут еще больше. Мы не должны позволить не понимать Россию", - сказал он.

Премьер Венгрии указал, что расчеты на смену власти в РФ совершенно не обоснованы. "Они никогда не сдадутся, они удержат страну вместе и защитят ее", - сказал он.

"Они всегда делали упор на безопасность, буферные зоны, геополитику. Это другой подход. Он вполне законный, потому что это их история, - продолжил венгерский премьер. - Но нам надо понимать, что мы не можем победить их, это невозможно".