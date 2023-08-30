Посол Южной Кореи заявил, что КНР и Япония показывают готовность к трехстороннему саммиту

Чо Хён Дон отметил, что Сеул прилагает усилия на консультациях для того, чтобы стало возможным проведение этого мероприятия до конца года

СЕУЛ, 30 августа. /ТАСС/. Япония и Китай демонстрируют положительное отношение к возможности проведения трехстороннего саммита с Республикой Корея. Об этом заявил южнокорейский посол в Вашингтоне Чо Хён Дон.

"До сих пор реакция Японии была всегда положительной, отношение КНР также можно охарактеризовать как довольно позитивное. Сеул прилагает усилия на консультациях для того, чтобы стало возможным проведение саммита КНР, Республики Корея и Японии до конца года", - привело агентство Newsis слова посла.

Последний саммит в трехстороннем формате состоялся в 2019 году. Республика Корея председательствует в этом формате в этом году. Чо Хён Дон участвовал в мероприятии Центра стратегических и международных исследований США CSIS (Center for Strategic and International Studies). Вместе с ним присутствовали координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Курт Кэмпбелл и посол Японии в Вашингтоне.

Агентство Yonhap со ссылкой на высокопоставленного чиновника сообщило, что Республика Корея и Китай ведут переговоры о возможном проведении встречи двух лидеров на полях международного мероприятия в начале сентября. По словам сотрудника президентской администрации, в отношениях двух стран появились "положительные сигналы".