Орбан дал понять, что не считает виновной в диверсиях на "Северных потоках" Россию

Премьер-министр Венгрии не стал высказывать предположение, какая страна могла стать причиной ЧП на газопроводах

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Венгрия предупреждала о недопустимости повторения на трубопроводе "Южный поток" диверсий, подобных тем, что произошли на "Северном потоке" и на "Северном потоке - 2", и это предупреждение было адресовано не России. Об этом заявил в интервью телеведущему Такеру Карлсону премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Когда это (диверсии на "Северных потоках" - прим. ТАСС) произошло, мы, венгры, ясно заявили, что есть другой трубопровод, "Южный поток", по которому газ из России поставляется в Турцию, Болгарию, Сербию, Венгрию. Мы вместе с президентом Сербии ясно заявили, что если кто-то попробует сделать то же самое в этом южном газовом коридоре, то мы будем рассматривать это как повод для войны и террористическую атаку и отреагируем немедленно. Возможно, вы можете такое проделать с немцами, но не с этим регионом", - сказал он.

Отвечая на уточняющий вопрос Такера Карлсона, кому было адресовано это обращение, Орбан заявил: "Оно было адресовано не Москве". Премьер-министр Венгрии не стал уточнять, кого он считает виновным в диверсиях на "Северных потоках".

Интервью вышло на канале Такера Карлсона в соцсети X (ранее Twitter).