Премьер Венгрии заявил, что европейская безопасность без участия России невозможна

Виктор Орбан подчеркнул, что сейчас РФ противостоит не НАТО как альянс, а в первую очередь Вашингтон

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Создание системы европейской безопасности возможно только с участием России. Об этом заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"С моей точки зрения, без включения России в европейскую архитектуру безопасности нельзя обеспечить безопасную жизнь для европейцев", - сказал он.

Орбан не согласился с утверждениями о том, что он действует в интересах России. "Я стараюсь поддерживать нормальные отношения с Россией, особенно в экономической и энергетической сферах", - отметил венгерский премьер.

Орбан также подчеркнул, что сейчас России противостоит не НАТО как альянс, а в первую очередь Вашингтон. "Надо прояснить, что происходит. Политика США по поддержке и финансированию Украины - это не политика НАТО, это политика США. В этом есть большая разница", - отметил он.

Премьер-министр напомнил, что поддержка Украины осуществляется некоторыми западными странами на двусторонней основе. Альянс же в целом, по его словам, "говорит то же самое", что и Венгрия, то есть выступает против вмешательства.

Интервью опубликовано на странице Карлсона в соцсети X (ранее Twitter).